Wagner Leonardo revela erro de árbitro em jogo contra o Corinthians: “Me pediu desculpas”

Nesta quarta-feira (9), em entrevista coletiva, o zagueiro e capitão do Vitória, Wagner Leonardo, revelou um erro cometido pelo árbitro Gustavo Bauermann na partida do Leão contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada. No duelo que acabou vencido pelo time paulista por 3 a 2, Gustavo Bauermann se equivocou ao aplicar um cartão amarelo no defensor rubro-negro.

Em 28 jogos na Série A 2024, Wagner Leonardo sofreu apenas duas advertências, com a última delas sendo justamente contra o Corinthians. Wagner contou que o cartão amarelo recebido veio após o árbitro julgar que ele iria bater o escanteio e o defensor estaria atrasando a cobrança.

“O que me deixa chateado é que o segundo cartão amarelo que tomei, contra o Corinthians, eu estava indo para área, combinar uma jogada com o Matheuzinho, aí o árbitro me deu o cartão amarelo. Ele falou assim: ‘estou de dando porque eu pensei que você ia bater o escanteio’. Eu falei: ‘mas você não sabe que eu sou zagueiro e eu não bato escanteio?’. Ele me pediu desculpa, só que ele não retirou o amarelo. Então, eu estou pendurado por uma situação que eu nem fui atrás, mas faz parte do jogo, não sou eu quem determino os cartões”, explicou o defensor.