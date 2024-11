Wagner nega embate interno com Rui Costa para indicar aliados em secretariado de Jerônimo: “Não estou disputando”

O senador Jaques Wagner (PT) negou, nesta sexta-feira (22), que está enfrentando um embate com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na reforma administrativa do Governo da Bahia, para indicar nomes de aliados no secretariado estadual. A declaração do petista chega em meio a especulações e informações de que os dois antigos gestores estaduais estariam em uma briga “acirrada” para que seus pupilos assumissem postos na estrutura do estado.

Durante entrevista a imprensa, Wagner afastou a possibilidade de uma “guerra” com o atual gestor e com Costa.

“Olha, eu acho que a maior das especulações, e eu sugiro que não entrem nessa canoa de uma guerra eu com o Rui ou com o Jerônimo. Não existe essa possibilidade. Eu acho que são três lideranças maduras. É bom que cada um tenha a sua coloração, a sua característica, mas isso não quer dizer adversidade”, observou.

O líder do governo no Senado ainda reforçou que não está em pé de guerra com as lideranças petistas baianas. No entanto, o senador indicou que existem diálogos internos com Rodrigues e com Rui para a escolha de novos quadros.

“Não tem disputa nenhuma, não estou disputando nenhum cargo dentro do governo de Jerônimo. E imagino que o Rui também não. Aí cabe ao governador fazer as mudanças que ele acha conveniente para dar mais dinâmica, eventualmente, nas áreas que ele considerar que estão precisando dessa alavancagem. É um critério dele. Posso ter conversas com ele, com o Rui, mas são conversas de consulta interna. A decisão é de quem tem a caneta, quem tem a caneta é Jerônimo”, contou.

O início das especulações de enfrentamentos de Rui e Wagner teve início após rumores de que Costa estaria tentando emplacar seu aliado Marcus Cavalcanti para a Casa Civil. Marcus atualmente é secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil