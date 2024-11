Wagner visita Hospital Ortopédico, onde fez cirurgia no tornozelo: “um verdadeiro santuário”

O senador Jaques Wagner (PT) visitou o Hospital Ortopédico da Bahia, em Salvador, nesta quinta-feira (14), onde realizou uma cirurgia no tornozelo há cerca de um mês e ainda se encontra em licença médica. Durante a visita, o parlamentar agradeceu pelo atendimento recebido e ressaltou o papel de toda a equipe do hospital, desde a portaria até a direção, no acolhimento e cuidado.

Segundo Wagner, o Hospital Ortopédico é hoje uma referência em qualidade e eficiência na rede pública de saúde da Bahia, mencionando o orgulho de ter contribuído para a criação da unidade.

“Tenho muito orgulho de fazer parte do time que idealizou e concretizou esta obra, um verdadeiro santuário da assistência em saúde ortopédica, referência no Brasil e na América Latina. Parabéns ao governo da Bahia e à gestão do hospital”, afirmou o senador.

Nesta semana, o Hospital Ortopédico, gerido pelo Hospital Albert Einstein, recebeu o Prêmio Destaques do Ano SMACNA Brasil na categoria Empreendedor da Obra, reconhecendo a excelência de seu sistema de climatização. Com 212 leitos, o hospital é o maior do Brasil em ortopedia e a primeira unidade hospitalar do Einstein no Nordeste.