Wagner volta a ser citado como possível ministro de Lula em meio a outras especulações

Segundo publicação do site Poder360, Wagner é apontado como um dos nomes para assumir o Ministério da Secretaria das Relações Institucionais no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), hoje ocupado por Alexandre Padilha (PT).

De acordo com as informações, a vaga de Padilha é cogitada para permanecer sob comando do PT. Além do senador, o líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (CE) também é considerado.