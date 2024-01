Waguinho encerra o ano lançando o single “Obrigado Por Tudo” em parceria com o Chega Mais Pra Cristo e os Sambistas de Cristo

Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais e com canções nas plataformas digitais que ultrapassam os 10 milhões de plays, o cantor e pastor Waguinho se consolidou como um dos nomes mais importantes do samba dentro do segmento gospel. Cria do Cacique de Ramos e ex-vocalista do grupo Os Morenos, ele se converteu ao Evangelho em 2003 e dois anos depois deu início à sua carreira na música evangélica.

Com sete álbuns, um EP e vários singles lançados desde sua conversão, Waguinho encerra o ano de 2023 com um sentimento de gratidão e já com muitas novidades para 2024. Integrante do cast da Central Gospel Music desde 2021, ele lança, nesta sexta-feira (29), a canção “Obrigado Por Tudo”.

– “Obrigado Por Tudo” é uma mensagem de gratidão a Deus por Sua infinita misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Escolhi fechar o ano com essa música pelo fato de termos a oportunidade de ser escolhidos por Deus e sabermos que fomos resgatados do lamaçal do pecado e temos hoje o acesso ao Senhor por intermédio do Seu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo – comenta Waguinho.

A canção conta com a participação dos grupos Chega Mais Pra Cristo e Sambistas de Cristo. Na estrada desde 2007, o Chega Mais Pra Cristo é uma banda de samba cristão é formada por Artur Felipe (violão), Arthur Cruz (voz), Bia Magalhães (voz), Alexandre Rodrigues, o Xande (pandeiro), Tiago Costa (cavaco), William Gelli (repique de anel), Jorginho Paulinho (tantan) e Hudson Souza (reco-reco).

Já o Sambistas de Cristo, presidido por Sidnei Perciliano, é um movimento que usa o samba e o pagode há mais de 15 anos para impactar vidas em todo Brasil.

– Nós nos conhecemos desde 2007, quando o Chega Mais Pra Cristo começou em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde eles faziam uma roda santa e me convidaram pra participar. Daí em diante estivemos várias vezes juntos fazendo a obra de Deus em igrejas, comunidades, presídios e nas Feijoadas do Waguinho – detalha.

“Obrigado Por Tudo” foi escrita por Waguinho, Artur Felipe e Sidnei Perciliano. A produção musical ficou por conta de Artur que, de acordo com Waguinho, “fez um arranjo lindo e criou um samba abençoado”.

– Eu, Artur e Sidnei fomos almoçar e eles me mostraram uma prévia da música. Aí fui alinhando algumas frases e terminamos juntos. Imediatamente começamos a projetar a gravação e fazermos todos juntos – recorda Waguinho.

Além de estar nas plataformas digitais, “Obrigado Por Tudo” ganhou um videoclipe disponível no canal da Central Gospel Music no YouTube. A direção é de Vinny Santos e o clipe foi todo gravado nos estúdios da Black Produtora, no Rio de Janeiro.

– A gravação foi tomada por muita emoção e pela presença do Espírito Santo. Em vários momentos, a gente se encontrava chorando e sentindo a presença de Deus. Nossa expectativa é que as famílias sejam abençoadas e possam cantar juntas essa canção em forma de agradecimento ao Senhor – afirma o cantor.

Casado com a pastora Fabíola Bastos, com quem tem os filhos Waguinho Junior e Cainã Bastos, Waguinho é um dos pastores da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Recreio dos Bandeirantes. Além disso, ele comanda o programa Brasil PraGod, aos sábados, e o Programa do Waguinho, aos domingos, nas manhãs da Rádio 93 FM, que figura entre as FMs mais ouvidas no Rio de Janeiro.

– Em 2024 eu faço 30 anos de carreira musical e 20 anos de ministério de louvor e será um ano de muitas bênçãos e realizações para agradecer ao Senhor. São bênçãos demais para contar, mas preciso agradecer a Deus pela saúde, paz e pela minha família. E essa música resume o que sinto por Deus. Obrigado por tudo! – finaliza.

Ouça o single “Obrigado Por Tudo”, com Waguinho, Chega Mais Pra Cristo e Sambistas de Cristo, nas plataformas digitais:

https://onerpm.link/Obrigadoportudo

Assista ao clipe de “Obrigado Por Tudo”, com Waguinho, Chega Mais Pra Cristo e Sambistas de Cristo, no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=SuE3pousra8