WAM Experience reúne especialistas em Supply Chain para discutir metas e otimização operacional

A WAM Experience realizou em Caldas Novas o evento Supply Chain , reunindo lideranças estratégicas e equipes operacionais para discutir melhorias na gestão da cadeia de suprimentos e alinhar metas para o futuro. O encontro contou com a participação de Gerentes Gerais, equipes de Almoxarifado, Chefes de Cozinha, Líderes de Alimentos e Bebidas (A&B), Líderes de Recursos Humanos (RH) e a Equipe de Compras, consolidando o compromisso da empresa com a eficiência e a inovação.

O destaque do evento foi a palestra “A Ferramenta de Supply Chain Aplicada na Prática” , ministrada pelos especialistas Rodrigo Joaquim e Jairo Martiniano. A apresentação abordou temas cruciais para o setor, como estratégias de estruturação da cadeia de suprimentos, ferramentas de gestão para redução de falhas operacionais, aprimoramento da eficiência logística e metodologias para evitar rupturas no abastecimento.

Além disso, a palestra enfatizou a importância de uma comunicação eficaz entre os setores, destacando o papel do alinhamento entre compras, almoxarifado e operação para garantir fluidez nos processos. Também foram planejados modelos de liderança que promovem autonomia e colaboração, além do desenvolvimento de planos estratégicos focados na melhoria contínua e na inovação.

Para os participantes, o evento foi uma oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências, fortalecendo o senso de pertencimento e engajamento com os objetivos da empresa. “O Supply Chain nos trouxe novas perspectivas sobre como integrar processos e equipes para alcançar excelência operacional”, destacou o COO Higino Vieira.

Ao investir no desenvolvimento de suas lideranças e na qualificação dos processos internos, a WAM Experience reafirma seu compromisso com a entrega de serviços de alta qualidade e com a busca constante por soluções inovadoras. Com equipes motivadas e um plano de ação bem definido, a empresa segue aprimorando sua atuação no setor hoteleiro.