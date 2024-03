Wanessa abre o jogo e revela motivo de afastamento de Yasmin Brunet

Wanessa Camargo decidiu abrir o jogo e revelar o motivo por trás de seu afastamento da ex-colega de confinamento Yasmin Brunet. Após rumores de que ela estaria tentando salvar sua carreira depois do BBB24, a cantora se manifestou no X, antigo Twitter, e explicou por que ainda não encontrou a amiga desde que ela foi eliminada do reality.

“Oi, meus amores. Para vocês que torcem para mim, para a Yas. Eu quero dizer que está tudo bem. Por favor, não acreditem em notas que contém só inverdades, que envolvem pessoas que não têm nada a ver com a história”, começou dizendo.

Wanessa, então, continuou: “A Yas tava lá no Rio de Janeiro, cumprindo uma agenda extensa que ela tinha que cumprir, acabou de chegar em São Paulo. Tudo tem seu tempo, viu?”.

Por fim, a filha de Zezé de Camargo enfatizou que ama Yasmin Brunet e demonstrou vontade em reencontra-la em breve.

“Eu amo muito ela, tenho muito carinho por tudo que a gente viveu lá dentro, momentos lindos que eu nunca mais vou esquecer. E a gente vai ter o tempinho de se encontrar, tá bom? Beijo”, encerrou.

