Wanessa Camargo confirma ter reatado com Dado Dolabella

Na noite dessa sexta-feira (11/5), Wanessa Camargo colocou fim às especulações sobre a volta com Dado Dolabella. A cantora confirmou que reatou o namoro de 2 anos, que havia terminado logo após ela ser expulsa do BBB24, depois de agredir Davi Brito, em março deste ano. “A gente sempre pode batalhar pelo amor”, disse ao Gshow.

“A gente reatou, sim. A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor”, completou.

A filha de Zezé Di Camargo deu a declaração antes de se apresentar na Audio, em São Paulo, primeiro show depois de virar uma ex-BBB: “Já tínhamos sido flagrados juntos, mas hoje ele está aqui e todos vão ver que voltamos oficialmente. É uma história de anos”.

Wanessa ainda esclareceu o motivo de não ter aberto, publicamente, sobre a decisão de retomar o romance. “Está tudo bem. Estamos juntos, vivendo nossa história. Queremos fazer nosso caminho. Não precisamos contar tudo”, alegou.

Já para Dado, ele e a amada precisavam experienciar todo o sentimento que nutrem um pelo outro. “O amor sempre vence. Ele tem que ser vivido até a última gota”, falou.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella anunciaram o namoro em 2022, depois da famosa terminar o casamento de 17 anos com Marcus Buaiz. Ela e o cantor tiveram um namoro bastante conturbado nos anos 2000 e, quase 20 anos, se reencontraram. Essa foi a segunda vez que colocaram um ponto final na relação.

Na ocasião do término, a moça garantiu que precisava se cuidar primeiro, antes de se dedicar a Dado. “Tenho muito carinho por tudo que vivi, mas, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos, para meu trabalho. Ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora”, ponderou em conversa com o Fantástico.

No entanto, segundo portal Em Off, Wanessa nunca chegou a terminar, de fato, com o amado. Apesar dos dois terem se afastado publicamente, devido a orientações da família e assessoria da artista, o casal ainda estaria vivíssimo.

O afastamento de Wanessa e Dado teria sido uma estratégia já que ela saiu com a imagem bastante arranhada do reality show. A intenção era tentar aumentar o número de shows e de publicidade surfando na onda do programa.