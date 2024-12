Wanessa Camargo relata dificuldade para respirar e crises de ansiedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Wanessa Camargo, 41, conta que sofreu com crises de ansiedade e que isso causou muita dificuldade em respirar, sobretudo durante o sono. Segundo ela, os problemas de saúde a levaram a procurar especialistas, já que só conseguia dormir por volta de 7h.

“Quando procurei na internet saber sobre os sintomas, vi que muita gente passava pelo mesmo. Achei que eu estivesse com apneia do sono porque eu parava de respirar. Isso me dava uma sensação horrorosa, não conseguia dormir mais”, começou em entrevista à Quem.

“Fui atrás para ver o que estava acontecendo. Com o exame de polissonografia, descobri que o meu sono era bom e a minha parada respiratória era acordada. Eu estava parando de respirar devido à ansiedade. Isso acendeu um alerta”, disse.

Segundo a artista, foi difícil conciliar as questões de saúde com a rotina atribulada. “No meu caso, tive que continuar trabalhando gerenciamento de estresse, alimentação e confiar mais. Isso me acendeu um lado espiritual. Já estou melhorando bastante e conseguindo dormir bem”, disse.

A passagem pelo Big Brother também foi um dos motivos para acelerar a ansiedade dela. Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24. “No começo, pensei: ‘não acredito que estou vivendo isso’. Mas depois aprendi a confiar que as coisas sempre são para o bem, para você crescer e evoluir. No começo era uma coisa horrível, mas saí tão fortalecida e entendi o porquê de eu ter vivido aquilo.”

