Wanessa Camargo relembra saída do BBB24 e diagnóstico de ansiedade

Wanessa Camargo abriu o coração ao relembrar a saída do BBB24. A cantora, que sofreu uma onda de ataques e cancelamentos por conta da participação no reality da TV Globo, revelou que foi diagnosticada com ansiedade logo depois de ser desclassificada do programa.

“Quando procurei na internet saber sobre os sintomas, vi que muita gente passava pelo mesmo. Achei que eu estivesse com apneia do sono, porque eu parava de respirar. Isso me dava uma sensação horrorosa, não conseguia dormir mais”, explicou.

Wanessa seguiu o relato: “Conseguia dormir só às 7h da manhã. As pessoas não dormem bem e acordam exaustas, isso vai gerar um problema para a vida delas.”

A artista lembrou que investigou a causa do problema, entendendo que se tratava de um transtorno mental:

“Fui atrás para ver o que estava acontecendo. Com o exame de polissonografia, descobri que o meu sono estava bom e a minha parada respiratória era acordada. Descobri que tinha a ver com a ansiedade e que não tinha apneia. Eu estava parando de respirar devido à ansiedade. Isso acendeu um alerta”, pontuou.

Wanessa Camargo garantiu que o problema está sob controle com o tratamento. “No meu caso, tive que continuar trabalhando gerenciamento de estresse, alimentação e confiar mais… Isso me acendeu um lado espiritual. Já estou melhorando bastante e conseguindo dormir bem”, esclareceu.

Por fim, Wanessa Camargo encerrou o papo com a Quem afirmando que tirou uma lição muito grande da situação:

“No começo pensei, ‘não acredito que estou vivendo isso’. Mas depois aprendi uma coisa, a confiar que as coisas sempre são para o bem, para você crescer e evoluir. O tempo mostra isso. No começo era uma coisa horrível, mas saí tão fortalecida e entendi o porquê de eu ter vivido aqui, o motivo de ter sido daquela maneira e o que aprendi com aquilo”, concluiu.