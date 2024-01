Wanessa Camargo revela que tem data para sair do BBB 24; entenda

Wanessa Camargo revelou que tem data para sair do BBB 24. A sister disse que sonhou com o resultado do paredão desta terça-feira (30/1) e com o dia em que ela deixa o reality show.

Em conversa com Isabelle, a cantora contou que a cunhã-poranga do boi Garantido não vai sair do programa no sexto paredão, o qual disputa com Alane, Juninho e Luigi. “Eu não quero falar [mais], porque eu vi quem ia sair”, garantiu a filha de Zezé Di Camargo.

A artista afirmou ainda que já sabe quando ela mesma vai sair. “Eu já sonhei com o meu paredão, o dia que eu saio. Só preciso saber se essa data cai em uma terça-feira. Até o porquê de eu sair [eu sei], vi a Ana Maria falando comigo”, contou para a amazonense.

Mais tarde, ela compartilhou com Yasmin Brunet que a data na qual deixaria a casa é 11 de fevereiro. No entanto, o dia cai em um domingo, durante o feriadão de Carnaval, e existem poucas chances de haver um paredão.

Entretanto, nas redes sociais, internautas levantaram a possibilidade do retorno da dinâmica em modo turbo, na qual há mais de uma eliminação por semana. Além disso, cogitaram a possibilidade de Wanessa apertar o botão de desistência.

BBB 24 proíbe Wanessa de compartilhar bolsa de estudos com brother A direção do BBB 24 emitiu um aviso para todos os participantes do reality show nesta segunda-feira (29/1), afirmando que os prêmios conquistados no programa não podem ser compartilhados. A polêmica começou após uma dinâmica realizada com Wanessa Camargo.

A cantora foi sorteada para concorrer a uma bolsa de estudos e R$ 10 mil reais em uma dinâmica de perguntas e repostas, e chamou Davi e Deniziane para ajudá-la. Os três acertaram as perguntas e foram vencedores, levando as bolsas de estudo e dinheiro.

Após a dinâmica, Wanessa teve uma conversa com Juninho e explicou os motivos de ter chamado o rival Davi para conquistar a bolsa de estudo. Segundo a cantora, a doação não tem “nada a ver” com o jogo e Davi será opção de voto dela até o final da competição.

Incrédulo com a situação, Juninho disse que tem o sonho de cursar Educação Física. Wanessa, então, retrucou: “Por que não me disse antes? Se eu soubesse, você tinha ido na frente [do Davi]”, respondeu ela.

Em seguida, ela garantiu que dará sua bolsa a Juninho quando eles saírem do programa: “Já está dado”. Após a conversa, a produção precisou intervir com um recado aos brothers. “No BBB, o prêmio não se compartilha. O prêmio será dado aqui fora. O prêmio não pode ser compartilhado”, frustando os planos da cantora e de Juninho.

Davi ganha bolsa de estudos após convite de Wanessa Camargo O participante do BBB 24 Davi Brito conquistou uma bolsa de estudos e está mais perto de realizar o sonho de fazer faculdade de medicina. Mas a forma que ele ganhou o presente foi um tanto surpreendente.

Após ser sorteada para a dinâmica, na qual precisaria responder uma pergunta aleatória sobre conhecimentos gerais, Wanessa Camargo, que possui uma richa forte com o participante, resolveu convidá-lo para fazer parte da equipe dela. Quem completou o trio da sister foi Deniziane.

Eles acertaram a pergunta e Wanessa levou uma bolsa e R$ 10 mil e tanto Davi, quanto Deniziane, levaram uma bolsa e mais R$ 5 mil, cada. A vitória foi um tanto significativa para o motorista de aplicativo, que queria conseguir dinheiro suficiente no programa para fazer a faculdade.

“Vou fazer meu curso! Agora já posso sair daqui! Obrigada mesmo, Deus abençoe”, comemorou o brother no momento.