Washington Olivetto, ícone da publicidade brasileira, morre aos 73 anos

O publicitário Washington Olivetto morreu neste domingo (13), aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado há cinco meses no hospital Copa Star, no Rio. Com uma carreira que teve início em 1969, Olivetto se destacou por suas campanhas inovadoras, acumulando mais de 50 prêmios Leão no Festival de Publicidade de Cannes. Reconhecido internacionalmente, ele foi classificado como um dos 25 publicitários mais importantes do mundo e recebeu o título de publicitário do século pela Associação de Agências Latino-Americanas. Além disso, Olivetto foi agraciado com a honraria de Comandante da República Italiana e fez parte do Hall da Fama do Festival Ibero-Americano de Publicidade.

O Sport Club Corinthians Paulista, onde Olivetto exerceu um papel significativo como vice-presidente de marketing e um dos fundadores do movimento Democracia Corinthiana, manifestou seu pesar pela perda. Em um episódio marcante de sua vida, Olivetto foi sequestrado em 2001, passando 53 dias em cativeiro antes de ser libertado. Os responsáveis pelo crime foram condenados a 30 anos de prisão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos