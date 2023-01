Web pede Giovanna em A Fazenda após anúncio da Casa de Vidro do BBB23

O BBB23 anunciou nessa quinta-feira (12/1) os vencedores da Casa de Vidro: Gabriel e Paula. Enquanto o primeiro ficou com 64,60%, a segunda, alcançou 60,55%. É claro que, com o resultado acirrado, muita gente ficou insatisfeito com a decisão do público, sobretudo em relação a Giovanna, que causou bastante polêmica nos dois primeiros dias de confinamento televisionado.

Na web, teve até gente torcendo para que a “quase” sister fosse considerada por Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, para a próxima edição do reality show.

“A Giovana entregaria muito mais que a Paula”, lamentou um internauta. “O BBB ainda nem começou e já começou flopado, preocupante isso”, reclamou outro. “Queremos a Giovanna na Fazenda 15, Carelli”, pediu uma terceira. Veja as reações:

