Web resgata entrevista antiga de Porchat e reacende debate sobre Gkay

Fábio Porchat e Gkay se envolveram em uma confusão após uma piada do humorista durante o Melhores do Ano, da Globo

A confusão entre Fábio Porchat e Gkay ganhou um novo capítulo. Nas redes sociais, internautas resgataram uma entrevista antiga em que o comediante fala sobre o “politicamente incorreto”, e relacionaram a fala de Porchat ao comentário sobre a influencer.

Durante entrevista ao Venus Podcast, que aconteceu há cerca de um ano, a apresentadora fala sobre pisar no pé de uma pessoa, com uma ferida, e a comparação com piadas que possam ferir ainda mais aquele pé.

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, conhecida como GKay, nascida em 1992, é youtuber, influencer digital e atriz. Natural de Solânea, no interior da Paraíba, a jovem ganhou notoriedade após lançar a Farofa da GKay, evento em comemoração ao aniversário delaReprodução/Instagram

A influencer começou a carreira em 2013, gravando vídeos por incentivo dos familiares. Segundo ela, sua grande inspiração foi Whindersson NunesReprodução/Instagram

Apelidada como GKay por um amigo, que achava o nome dela muito longo, Gessica Kayane dominou a internet com seu conteúdo bem-humorado e eventos badaladosReprodução/ Vinícius Schmidt/Metrópoles / Divulgação

Logo que começou a trabalhar com produção de conteúdo, conquistou multidão de fãs. Em 2017, inclusive, lançou sua primeira turnê de stand-up por diversos estados do Nordeste, resultando em convites de famosos para participações em projetosInstagram/Reprodução

No mesmo ano, realizou a primeira Farofa da GKay, quando comemorou o aniversário de 25 anos. Apesar de menor que os mais rcentes, a festa deu o que falar na internet. Diante do alvoroço, o nome da influenciadora foi se tornando cada vez mais popularGyka Clothing/Divulgação

Em 2019, Gessica foi convidada por Whindersson Nunes para participar do programa Os Roni, do Multishow, onde interpretou a personagem Jennyfer. No ano seguinte, a jovem gravou o primeiro filme para uma plataforma de streaming de filmes e sériesFoto: Iude

Em 2021, foi ao ar o segundo filme da influenciadora. No mesmo ano, Gessica parou a internet após reunir famosos e grandes nomes de criadores de conteúdo para comemorar seu aniversário de 29 anos na Farofa da GKayReprodução/Instagram

O evento, que dominou as notícias do mundo das celebridades, custou nada menos que R$ 2,8 milhões e foi marcado por diversos bafões, beijos e reconciliações. À época, as pesquisas pelo termo GKay e Farofa da GKay aumentaram 5.000% durantes os três dias de festaReprodução

A repercussão da Farofa é tão grande que, em entrevista ao jornalista Leo Dias, GKay revelou um aumento de 50% no cachê. Com o tempo, Gessica se tornou umas das influenciadoras digitais mais bem-sucedidas do ramo. Hoje, inclusive, tem lucro milionário, segundo DiasInstagram/Reprodução

Com dinheiro e fama, vieram os procedimentos. GKay nunca escondeu ser adepta da beleza, contudo, recentemente, passou a receber haters pela quantidade de procedimentos no rosto e modificações no corpoReprodução

As polêmicas não param por aí. Apesar de ter alegado, no início da carreira, que se inspirava em Whindersson Nunes, os humoristas acabaram brigando após trabalharem juntos. Segundo Tirulipa, a confusão teria sido motivada por egoInstagram/Reprodução

Além de Whindersson, GKay também se estranhou com Carlinhos Maia. A briga dos dois, inclusive, durou três anos e o motivo teria sido o ciúme da moça com o marido de Maia. No último Farofa, no entanto, tudo foi resolvido entre os doisReprodução / Instagram

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Gkay revelou que gosta de ficar “que nem a Kylie Jenner”. Ela também alegou que suas produções precisam ter referência das Kardashians, clã de socialites mais conhecido do mundoInstagram/Reprodução

A influencer ainda comentou: ”Essas divas ultrapassadas, Rihanna, Madonna, passaram. A nova geração somos eu, Luara Fonseca [youtuber], Deolane Bezerra e Kylie”Reprodução Instagram

Recentemente, durante o São João da Thay, promovido pela influenciadora Thaynara OG, Gkay abraçou um repórter do programa A Tarde É Sua, da Rede TV, e criticou a programação. “Programa de merd*”, disse ela em resposta ao comentário de Sônia Abraão. A apresentadora havia detonado a influencer pelo valor gasto na última farofaReprodução / Instagram

Além disso, a influencer teria deixado uma má impressão com suas exigências para participar do evento de Thaynara OG. O portal Splash divulgou que um dos pedidos foi que o seu hotel teria que ser de frente para o mar. O hotel em questão, na verdade, era mais luxuoso do que o da própria Thaynara, dona da festaDivulgação

Na ocasião, Porchat comentou: “Tem muito comediante que sabe que aquele pé está machucado, que sabe que está infeccionado, e fala: ‘Mesmo assim, eu tenho direito de pisar naquele pé’. E é isso que eu digo: ‘Que direito merda que você está lutando. Você está lutando pelo direito de humilhar a pessoa’.

No Twitter, internautas comentaram sobre a fala de Porchat ao podcast e relacionaram ao comentário sobre Gkay.

Veja as reações:

O discurso do Fábio no Vênus Podcast foi sobre minorias que sofrem com piadas e a luta dessas minorias, tornar isso em algo sobre a GKAY é meio babaca. Parabéns por ter defendido, mas é complicado quando você usa um discurso voltado a outra situação a favor. O contexto abaixo. pic.twitter.com/fCO7izEOzV

— buiu (@allysantoz) December 28, 2022

1- ele não sabia da gkay; 2- quem pisa em pés feridos é ela e não são 2 nem 3 que falaram apenas…

— j.oli (@jdeoliveir4) December 28, 2022

O momento que voc perceber que esse discurso do fábio é mais sobre piadas com minorias que mtos comediantes ainda fazem, voc iria ter um colapso! “Ah, mas a Gkai é nordestina e-“, a piada dela não foi sobre ela ser nordestina, e sim sobre seu comportamento vergonhoso. Abraços.

— Sasah (@m4lefik) December 28, 2022

Fábio Porchat e piada sobre GkayGkay se envolveu em uma confusão com Fábio Porchat após uma piada feita pelo comediante no Melhores do Ano, transmitido no Domingão com Huck no último domingo (25/12). Ao homenagear Jô Soares, morto em agosto deste ano, Porchat insinuou que o apresentador preferiu morrer a entrevistar Gessica.

“Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com a Gkay, né Tatá [Werneck]? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar’”, disse Porchat.

Gkay não gostou da brincadeira e rebateu o comediante em seu Twitter. Porchat, por sua vez, enviou uma mensagem privada para a influencer, que não respondeu ao contato. Irritado, o humorista publicou um vídeo em seu Instagram criticando ainda mais as atitudes de Gkay durante o ano:

“Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Acho que o Natal foi estragado pelo ano dela. Por quê? A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. Gkay fez um filme que foi fracasso de público e de crítica na Netflix.”

