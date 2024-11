Web resgata fotos da esposa de MC Ryan SP com Dan Bilzerian: entenda

Giovanna Roque, esposa do cantor MC Ryan SP, voltou a viralizar nas redes sociais após internautas resgatarem fotos da influenciadora com Dan Bilzerian, polêmico empresário que ficou conhecido como “Rei do Instagram”, postando conteúdos com mulheres de biquínis, em fetas e em situações sensais. As imagens foram resgatadas após o funkeiro postar declarações para a esposa.

Na página pessoal de Dan, internautas encontraram fotos e vídeos de Giovanna com o influenciador e outras mulheres. Já na página oficial da Ignite, marca americana de vapes da qual Bilzerian é dono, ela surge como modelo oficial da empresa.

Veja fotos:

Na página da marca de vaporizador, a última publicação de Giovanna Roque é datada de novembro de 2022. Já na conta de Bilzerian, a influenciadora aparece em vídeos fazendo poses sensuais, beijando outra mulher e sem a parte de cima do biquíni. A publicação é de dezembro do mesmo ano, durante viagem do empresário pela América do Sul.

Vale lembrar que Giovanna Roque e MC Ryan assumiram a relação em 2023. Recentemente, imagens que mostravam o funkeiro agredindo a esposa foram divulgadas. O casal, apesar de confirmarem o ocorrido, seguem juntos.

O Metrópoles tentou contato com a assessoria de Giovanna para esclarecer a relação dela com Bilzerian, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Quem é Dan Bilzerian?

Dan Bilzerian viralizou nas redes sociais com seu estilo de vida extravagante, recheado de mulheres e com muito luxo. Além de influenciador, ele é jogador de pôquer e ator.

Com mais de 31,4 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador chegou a ser cancelado no Brasil por objetificar mulheres em suas redes sociais.

Bilzerian ficou sabendo do movimento e respondeu: “Foi trazida a minha atenção que ofendi muitas feministas brasileiras. Me foi pedido que desculpasse, então aqui vai. Eu sinto muito se eu ofendi qualquer uma de vocês com minhas postagens, eu sei que é um momento sensível e não era minha intenção. Estou brincando, chupa meu pau”.