Web resgata vídeo da top model Gisele Bündchen aos 14 anos e imagens viralizam

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O ano era 1994, e uma jovem de 14 anos havia acabado de chegar a São Paulo com o sonho de brilhar no mundo da moda. Ganhar “uns R$ 40 mil por mês” parecia mais que suficiente para aquela gaúcha de Horizontina, com jeito simples e despachado, que falava em uma entrevista para um programa de TV. Quarenta anos depois, o vídeo viraliza nas redes sociais. O motivo? A modelo era Gisele Bündchen.

Com uma fortuna estimada em cerca de US$ 400 milhões (R$ 2,21 bilhões), de acordo com levantamento do site Celebrity Net Worth, Gisele não esconde no vídeo resgatado por fãs que o início de sua trajetória foi difícil. Ela mostrou como vivia com outras jovens em um apartamento modesto, alugado pela agência Elite Models. A über model chegou a dividir quarto com outra modelo e contou que dormia na parte de baixo de uma beliche: “Ela é mais velha e chegou primeiro. Ela tem prioridade”, explica nas imagens.

Ainda na entrevista ao programa Domingo 10, da Band, exibido na época, Gisele relatou os desafios que enfrentava, como os inúmeros castings e as críticas constantes ao seu visual. Ela chegou a ser recusada diversas vezes por ter o “nariz grande” e “olhos pequenos”. A modelo expôs o desejo de trabalhar fora do país: “Não vejo a hora de trabalhar lá fora, morar fora. Essa carreira me dá essa oportunidade, e pretendo ganhar uns R$ 40 mil. Será bom demais”.

Gisele anunciou que está grávida de seu terceiro filho nesta terça-feira (29), o primeiro com o atual namorado. Joaquim Valente é instrutor de jiu-jítsu, de 36 anos, e entrou na vida da top model como professor de defesa pessoal dela e dos filhos, em 2020. Os dois assumiram publicamente o romance em março de 2024. Fontes da revista “People” dizem que eles namoravam desde junho de 2023.

A modelo brasileira já é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11, frutos do casamento com Tom Brady. A modelo e o ex-jogador de futebol americano anunciaram o divórcio em outubro de 2022, após 13 anos de união.