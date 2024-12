Web revive “romance” de Faustão e Selena Gomez. Entenda!

O nome de Faustão está sendo um dos mais citados na internet nesta quinta-feira (12/12), depois de Selena Gomez anunciar o noivado com Benny Blanco. É que uma “polêmica” em torno do apresentador e da cantora viralizou há algum tempo e a coluna Fábia Oliveira vai te contar, em detalhes.

Logo que a estrela internacional contou que deu um passo a mais no relacionamento com o cantor, usuários do X buscaram a Inteligência Artificial (IA) para dar mais veracidade ao “romance” de Fausto Silva e Selena.

A brincadeira nada mais é uma fanfic antiga, que teve início e, 2014. A historinha engraçada surgiu quando Faustão desejou feliz aniversário para Selena, em uma das edições do seu extinto programa na TV Globo.

Com a repercussão, uma mulher criou um “conto de fadas” chamado You are my love, my destruction, colocando mais fogo na lenha na piada que se tornou um dos maiores memes brasileiros.

“Nem todos os romances são contos de fadas, há alguns que podem matar. Esse é o caso de Selena e Fausto, uma jovem bonita e frágil que carrega a tristeza em si, e um adulto apaixonado e forte. O destino não está a favor deles, mas eles vão contra o destino, se é que ele existe”, dizia a sinopse da trama fake.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Selena Gomez Bukunmi Grace/La’Mariette/Divulgação 2 de 6 Faustão revelou que pode passar por novo transplante de rim Reprodução/ Globoplay 3 de 6 Selena Gomez já perdeu um milhão de seguidores no Instagram Matt Winkelmeyer/FilmMagic via Getty Images 4 de 6 João Silva compartilha “retratos de família” ao lado de Faustão Instagram/Reprodução 5 de 6 Selena Gomez no Critics Choice Awards Getty Images 6 de 6 “Somos amigos e irmãos”, diz Faustão sobre morte de Caçulinha Reprodução

No microblog, o deboche é real. “Eu realmente acho que o Faustão é o amor da vida da Selena Gomez”, “Finalmente a IA serviu para alguma coisa e casou o Faustão e a Selena Gomez”, “Faustão sempre será o verdadeiro amor da Selena” e “Nós desejamos forças pro Faustão. Receber a notícia que a ex vai se casar assim… nós tínhamos esperança deles voltarem”, foram algumas das reações.

Atualmente, Fausto Silva está casado com a ex-modelo e jornalista Luciana Cardoso. O casal tem dois filhos.

Veja os memes: