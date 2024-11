Web surta com filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes: “Obrigado”

Pedro Novaes tem chamado a atenção dos telespectadores de Garota do Momento, mas também de quem viu apenas cenas da novela nas redes sociais. O motivo? A beleza do rapaz, que combina sardas com um cabelo loiro levemente cacheado.

Fruto do relacionamento entre Letícia Spiller e Marcello Novaes, o jovem está com 28 anos e interpreta o jornalista Beto na novela das seis. Com a beleza e o charme que herdou dos pais, ele tem sido apontado nas redes sociais como o novo galã, após uma temporada sem nomes de destaque para o “cargo”.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Marcello Novaes com Letícia Spiller e o filho dos dois, Pedro Novaes Foto: Globo/Reprodução 2 de 4 Pedro Novaes Foto: Globo/Reprodução 3 de 4 Pedro Novaes Foto: Instagram/Reprodução 4 de 4 Pedro Novaes Foto: Instagram/Reprodução

“Pedro Novaes meio que entregando um dos melhores galãs das últimas novelas. Além de ser um gostoso, é muito divo mesmo”, avaliou uma pessoa no X, antigo Twitter. Outra aproveitou para agradecer aos pais do ator: “Finalmente debutou um galã de respeito depois de anos! Obrigada Marcello Novaes e Letícia Spiller por transarem sem camisinha. Que obra”.

Quem é Pedro Novaes

Nascido no Rio de Janeiro capital, ele é filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes. Por parte de pai, ele tem um irmão mais velho, Diogo Novaes, e pelo lado da mãe, uma irmã mais nova, Stella Spiller.

Embora Beto seja o primeiro grande destaque dele como ator, esse não é o primeiro protagonista do herdeiro Spiller-Novaes. Pedro também estrelou um papel principal em Malhação e participou de produções como Procura-se e Toda Família Tem, do Prime Video.

Além de ator, ele também é músico e modelo. Durante a pandemia, aproveitou para se dedicar a sua banda, a Fuze, formada também pelo irmão dele, Diogo, além do primo Felipe Novaes e de Guilherme Fonseca.

Para quem sonha em viver um amor com o galã, a fila é grande, mas o pódio tem dona. Desde 2021, ele namora com a jornalista e assessora de comunicação Eduarda Vilar.