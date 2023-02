Webinar fomenta cidades digitais e inteligentes no Sul baiano

Evento online mostra como as cidades de Eunápolis, Ilhéus, Itabuna e Porto Seguro melhoram a prestação dos serviços públicos através da tecnologia e inovação. Ferramentas disponíveis em novo Ministério também foram apresentadas.

Gestores e servidores públicos de quase 100 prefeituras participaram, na manhã desta terça-feira (07/02), do Webinar das Cidades Digitais do Sul Baiano para tratar de diversas soluções tecnológicas que possam transformar o dia a dia das cidades e acima de tudo, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

“É um momento em que a gente tem condição de proporcionar momentos com informações e com conhecimentos que possam servir de subsídios e contribuir para a formação de políticas públicas capazes de transformar as cidades em um melhor lugar para se viver”, diz o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho.

Além das inovações nas cidades baianas de Ilhéus, Itabuna, Eunápolis e Porto Seguro, o Webinar, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, trouxe também informações sobre as ferramentas oferecidas pelo recém-criado Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos através da Rede Gov.Br, que visa apoiar o desenvolvimento tecnológico das cidades. “O Brasil já é a quarta população mais conectada do planeta. São mais de 153 milhões de pessoas com acesso diário à internet e a maioria desses acessos, 99%, é feito pelo celular. Isso nos diz muito sobre a sociedade e sobre como os governos devem se moldar para atender o cidadão”, observa Régis Oliveira, Gerente da Rede Gov.Br.

Cidades Digitais – Segundo o Gerente de Inovação da Prefeitura de Ilhéus, Lucas Mota, o município se destacou no âmbito de cidades digitais e inteligentes através do sistema municipal de estratégia para inovação, com a criação da Lei de Inovação, em 2020, e do concelho municipal de ciência, tecnologia e inovação, além de outros serviços implementados na gestão pública. Outro destaque trazido pelo Gerente é o Fundo Ilheense de Apoio à Inovação, entre outros projetos que estão em fase de implementação na cidade de Ilhéus. “Quando nós falamos de transformação digital, nós precisamos lembrar dos processos de inovação. Processos de inovação, eles idealizam para poder realizar toda essa modificação e renovação das nossas cidades”, ressalta Mota.

Porto Seguro é outro município do Sul baiano que vem investindo na transformação digital dos serviços públicos, conforme conta o Tesoureiro da Prefeitura, Renato Pestana. Ele destaca que a modernização tecnológica do município vem trazendo mais qualidade e agilidade aos serviços através de sistema de coletas de dados dos órgãos públicos e da oferta de uma melhor infraestrutura tecnológica com a infovia com 230 pontos onde trafegam não somente a internet, mas também todas as informações necessárias da prefeitura.

Pestana destaca também que estão sendo implementados pontos de Hotspot corporativos para a entrega de internet gratuita em escolas, postos de saúde e locais públicos. “Ao final de 2020 a PMPS tinha poucos sistemas de informática voltados a gestão dos dados, realizando a alimentação das informações necessárias aos governos estadual e federal através dos sistemas por estes disponibilizados. Não detendo gerenciamento para tomadas de decisão. A partir de 2021 várias medidas foram realizadas para que essas informações passassem a ter gestão interna de cada secretaria”, destaca.

Em Itabuna, a Secretária de Planejamento, Sônia Fontes, destaca o crescimento tecnológico do município por meio da implementação da Secretaria de Gestão e Inovação, que tem como prioridade modernizar a gestão internamente. “O mundo digital em que nós estamos inseridos hoje nos faz perceber que há muito no que avançar”, frisa a Secretária. Um dos projetos apresentados no evento foi o “Nova Itabuna”, um programa onde, segundo a Secretária, as diretrizes do planejamento tecnológico municipal foram criadas. Sônia destacou ainda a implementação do serviço de atendimento municipal, que oferecerá diversos serviços da prefeitura aos munícipes.

Em Eunápolis, estão sendo implantadas as “Smart Places”, praças inteligentes que disponibilizam internet sem fio gratuita aos cidadãos, iluminação pública inteligente, entre outros serviços. Já no trânsito, a cidade implantou radares e câmeras para o monitoramento da segurança. Foi o que destacou o Gestor de TI da Prefeitura, Luciano Costa Meira. “Existem inúmeros benefícios que são alcançados através dessas implantações e das utilizações de serviços tecnológicos”, frisa o Gestor.

O Webinar de Cidades Digitais do Sul Baiano contou com a parceria da S.Clara Comunicação, 1Doce IMAP. O evento está disponível na TVRCD, canal oficial da Rede Cidade Digital no Youtube.

Confira na íntegra: https://youtube.com/live/3XIPERuSg8A