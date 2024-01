Weintraub toca gaita e lança pré-candidatura a prefeitura de SP

Em live nas redes sociais, ex-ministro da Educação fumou um charuto e voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub realizou nesta 6ª feira (26.jan.2024) uma live nas redes sociais para lançar a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Durante a transmissão, Weintraub fumou um charuto, tocou gaita para os seus seguidores e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pré-candidato Guilherme Boulos (Psol).

Weintraub não foi o único ex-ministro de Bolsonaro a demonstrar interesse na prefeitura da capital paulista. Além dele, o atual deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que chefiou o Ministério do Meio Ambiente, também tinha a intenção de entrar na disputa.

“Salles não vai ser candidato”, declarou Weintraub. O ex-ministro do Meio Ambiente é, atualmente, filiado ao PL (Partido Liberado), no entanto, o presidente da sigla Valdemar Costa Neto já havia decidido apoiar a reeleição do atual prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) –mesmo com a preferência Bolsonaro por Salles.

“Eu vou ter mandato e não vou estar mais pendurado de baixo de uma pessoa como chefe, que estava me fritando para entregar o MEC [Ministério da Educação] para um pastor que agora está sendo investigado por barra de ouro […] Com mandato na mão, o jogo muda”, disse Weintraub em referência a Bolsonaro e ao episódio envolvendo o então ministro Milton Ribeiro e a suposta liberação de verba do MEC a pastores.

RELEMBRE O ROMPIMENTO COM BOLSONARO Abraham Weintraub comandou o Ministério da Educação de abril de 2019 a junho de 2020. Deixou a pasta para assumir um cargo de diretor-executivo no Banco Mundial depois de estar no centro de atritos do Executivo com o Legislativo e o Judiciário.

O então ministro afirmou, em reunião interministerial gravada em 22 de abril, que, a depender dele, colocaria os “vagabundos na cadeia, a começar pelo STF”.

Fora do governo, ele e o irmão Arthur Weintraub, ex-assessor especial da Presidência, passaram a criticar o alinhamento de Bolsonaro com o Centrão, grupo de partidos sem coloração ideológica clara.

O ex-ministro lançou candidatura ao governo de São Paulo, mas desistiu de concorrer e alegou ameaças do governo federal.

Em agosto de 2023, disse que, em uma eventual disputa entre Bolsonaro e um candidato do PT, iria “tapar o nariz” e votar no atual presidente “sabendo o que ele é” e o que sua família “representa”.

Os irmãos disputaram uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo, mas não foram eleitos. Abraham teve 4.057 votos, enquanto Arthur recebeu só 1.990.

