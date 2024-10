Weverton, do Palmeiras, celebra chance na Seleção

Weverton foi chamado para o lugar de Alisson, que se machucou no jogo do Liverpool no último sábado (5). O arqueiro celebrou a chance e falou da motivação em defender a amarelinha: “Estou muito feliz. É sempre uma honra, um privilégio vestir a camisa da seleção. Isso é fruto do meu trabalho, o que venho fazendo na competição. Quero agradecer a Deus e aos meus companheiros que têm me ajudado, o Rogério, o Talles, todos eles fazem parte, são pessoas que batem na tecla que eu tenho que estar sempre sonhando, ter a seleção como objetivo. Hoje veio essa coroação desse grande trabalho”. O Brasil encara o Chile, no dia 10 de outubro, no Estádio Nacional de Santiago. Na sequência, recebe o Peru, no dia 15, no Mané Garrincha. A seleção é a quinta colocada com 10 pontos em 8 jogos nas Eliminatórias. São 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na última Data FIFA, no início de setembro, a equipe brasileira venceu o Equador por 1 a 0 e perdeu para o Paraguai pelo mesmo placar.

