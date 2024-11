WhatsApp lança recurso que transforma áudios em mensagens de texto

JÚLIA GALVÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Você sabia que o Brasil envia quatro vezes mais áudios de WhatsApp do que qualquer outro país no mundo? Nesse cenário, é comum que usuários do aplicativo recebam mensagens de voz em momentos inesperados, durante reuniões ou em locais com muito barulho.

Pensando nisso, a Meta, empresa dona do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, anunciou que irá habilitar o recurso de transcrição de áudios para todos os seus usuários. Com o novo mecanismo, um texto com o que é falado nas mensagens aparecerá logo abaixo da mensagem de voz.

A transcrição começa a ser liberada oficialmente nesta quinta-feira (21), mas o recurso já estava sendo ativado para alguns usuários como teste há alguns dias. A modalidade pode ser ativada em cinco idiomas: português, inglês, espanhol, russo e hindi. Segundo a Meta, há previsão de que o recurso seja disponibilizado globalmente em alguns meses.

Em nota, a empresa afirma que as transcrições serão geradas no dispositivo do usuário para que mais ninguém, nem mesmo o WhatsApp, possa ouvir ou ler mensagens pessoais. “As transcrições serão renderizadas no dispositivo, portanto as mensagens de voz pessoais permanecem criptografadas de ponta a ponta”, diz o grupo.

A meta diz que o recurso facilitará a conversa entre usuários em momentos em que não é possível escutar um áudio.

COMO ATIVAR A TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO?

Por enquanto, a transcrição de áudio fica desativada de forma automática. Os usuários que desejam utilizá-la devem fazer a ativação seguindo o passo a passo abaixo:

– Abra o aplicativo do WhatsApp;

– Toque em ‘Configurações’;

– Toque em ‘Conversas’;

– Ative ou desative a opção ‘Transcrição de mensagens de voz’;

– Ao ativar a opção ‘Transcrição de mensagens de voz’, selecione o ‘Idioma de transcrição’.

COMO RECEBER TRANSCRIÇÕES DE MENSAGEM DE VOZ?

– Ative a transcrição de mensagens de voz no celular;

– Toque e segure uma mensagem de voz e, em seguida, toque em ‘Transcrever’;

– Toque no ícone em formato de seta para exibir a transcrição completa.

A Meta explica que pode levar um tempo até que a transcrição de uma mensagem de voz fique disponível.

Caso o usuário receba uma mensagem de que a transcrição está indisponível, é possível que o idioma configurado para a transcrição não seja o mesmo da mensagem recebida ou algumas palavras não sejam reconhecidas (possivelmente devido a barulho ao fundo).

Por estar em fase de testes, é também possível que as transcrições apresentem erros.

