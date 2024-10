WhatsApp prestes a receber atualização no iPhone. O que há de novo?

Usuários do iOS em breve terão mais opções de personalização para suas conversas no WhatsApp.

De acordo com o site WABetaInfo, uma nova atualização foi identificada para a versão final do WhatsApp, permitindo que os usuários escolham entre 22 novos papéis de parede com diferentes padrões e 20 opções de cores.

Além disso, essas personalizações podem ser aplicadas a todas as conversas ou apenas a algumas específicas, conforme a preferência do usuário.

Como a atualização já está disponível para iOS, é provável que a versão para Android também seja lançada em breve.

© WABetaInfo

Leia Também: Usuários relatam que estão tendo problemas com o Instagram