Whindersson para presidente?! Fãs pedem candidatura do influencer

Whindersson Nunes se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais por conta da ajuda que está disponibilizando ao Rio Grande do Sul, que sofre com enchentes e fortes chuvas. O influenciador, inclusive, está recebendo pedidos para se candidatar à presidência da República.

Isso tudo porque, além das ações em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Whindersson trocou farpas on-line com Janja da Silva, primeira-dama do Brasil, após sugerir um dispositivo para resgate de animais de grande porte.

“Teste de resgate de animais de grande porte, se não funcionar eu mudo meu nome pra Lula Messias Bolsonaro”, escreveu Whindersson Nunes na publicação.

whindersson-nunes-ajuda-populacao-rs_4123

Whindersson Nunes virou alvo da esquerda após críticas a Janja e Lula Reprodução

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes Instagram/Reprodução

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes Foto: Instagram/Reprodução

Whindersson-Nunes-Antes-Depois (2)

Whindersson Nunes Reprodução/Instagram

Nos comentários, fãs admiraram a ideia do influenciador e pediram que ele se tornasse candidato nas próximas eleições presidenciais.

“Tem meu voto, viu?”, escreveu um. “Papo reto, você bem que poderia entrar pra política, teria meu voto fácil”, afirmou um segundo. “Se candidata logo à Presidência, para eu fazer campanha para político pela primeira vez na minha vida”, acrescentou outra.

Whindersson arruma treta com apoiadores de Lula e Janja após crítica A briga entre Whindersson Nunes e Janja começou após o humorista debochar sobre a participação da primeira-dama no resgate do cavalo Caramelo. O animal ficou nacionalmente conhecido após ser filmado se equilibrando em cima de um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Janja compartilhou um vídeo afirmando que estava emocionada com o resgate do animal. O humorista então respondeu ao registro da primeira-dama junto a um meme da novela Travessia. Na imagem, a personagem Chiara (Jade Picon) aparece lavando roupa com as mãos em um rio durante uma fantasia.

A resposta soou como ironia e irritou militantes da esquerda, que saíram em defesa da primeira-dama.

“Vocês merecem a Michelle como primeira-dama, né? O que você queria, Whindersson? Que a Janja fosse resgatar o cavalo, sendo que ela não é bombeira e não é veterinária para ajudar no resgate de um cavalo? Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso”, escreveu uma seguidora.

“Você também está limpinho aí só organizando doações e resgates, querido… Cadê você lá no meio da lama, então? Acho que você está começando a bitolar, está querendo medalha e não está sabendo pedir”, comentou outro seguidor.