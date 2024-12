Will Smith reage a rumores sobre envolvimento com Sean Diddy Combs

Will Smith falou pela primeira vez sobre sua relação com o rapper Sean Diddy Combs, que está preso desde setembro acusado de uma série de crimes. O ator pediu que as pessoas parem de postar memes nas redes sociais que o associam com Diddy, e disse que não chegou nem perto do controverso magnata da música.

“O mundo em que estamos agora, é muito difícil para vocês discernirem o que é real e o que é verdade”, Smith disse durante um evento em San Diego, nos Estados Unidos. “Eu tenho visto os memes de vocês. Algumas dessas coisas são engraçadas. Eu só quero dizer isso muito claramente: eu não tenho nada a ver com Puffy [Sean Combs], então vocês podem parar com todos esses memes. Vocês podem parar com todas essas besteiras. Eu não cheguei nem perto de nenhum maldito ‘Freak Off’.”

Ele também zombou dos mil frascos de óleo de bebê que as autoridades apreenderam nas casas de Diddy, dizendo aos espectadores que nem gosta de óleo de bebê. Ele reiterou: “Não cheguei nem perto daquele homem, não fiz nenhuma dessas merdas estúpidas.”

Diddy está preso desde setembro. O Rapper está respondendo mais de 50 acusações de crimes sexuais. O cantor acusado tem relação próxima com Jay-Z e Beyoncé. Príncipe William, Kanye West, príncipe Harry e Sean Diddy Combs

O astro do cinema se referia às alegações de que Combs havia organizado “Freak Off”, que seriam festas de sexo de vários dias envolvendo várias trabalhadoras e possíveis escravas sexuais.

Desde que Diddy foi acusado, foram feitas diversas especulações sobre sua associação com outros famosos. Esta semana, o ex-colaborador de Combs, o rapper Jay-Z, se tornou alvo de uma ação civil que alega que ele participou do estupro de uma menina de 13 anos ao lado do rapper em uma festa em 2000.

O marido de Beyoncé negou as acusações e entrou com um pedido na justiça para arquivamento do processo.

Diddy está preso desde setembro sob acusações de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição e enfrenta crescentes processos judiciais adicionais.

O rapper e produtor se declarou inocente das acusações e atualmente está preso aguardando seu julgamento por tráfico sexual, marcado para 5 de maio de 2025.