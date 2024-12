William Bonner comenta sobre aposentadoria e abençoa César Tralli

William Bonner falou neste domingo sobre rumores sobre a sua aposentadoria e quem ocuparia o seu lugar no jornal da TV Globo. Perguntado pelo jornalista Bruno Rocha, o Hugo Gloss, Bonner falou sobre o César Tralli ficar no seu lugar.

O jornalista disse que apoia Tralli no comando do Jornal Nacional e disse que já está pensando na aposentadoria.

“Quem é que não pensa em se aposentar? Eu tenho 38 anos de carreira e o César Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho para assumir um cargo como esse”, reflete Bonner, abençoando o colega.

William e Tralli competiram na categoria “Jornalismo” no “Melhores do Ano” juntamente com Maju Coutinho. O apresentador do Jornal Hoje levou o troféu para casa e agradeceu aos colegas de equipe.

“Quero fazer um agradecimento especial à TV Globo e ao jornalismo profissional, porque a gente sabe o quanto cada vez mais o nosso papel na sociedade é importante e o quanto faz todas as diferenças”, disse Tralli emocionado.