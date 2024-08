William Bonner é afastado do Jornal Nacional por problemas de saúde

Nesta quinta-feira (15/8), William Bonner pegou os fãs de surpresa, ao revelar que não estaria na bancada do Jornal Nacional. O apresentador foi diagnosticado com Covid-19, pela segunda vez. Nos stories do Instagram, ele mostrou o teste positivo.

O diagnóstico chega bem na volta das férias do jornalista, que aconteceu há alguns dias. Por conta da doença respiratória, o ex de Fátima Bernardes ficará longe da TV por mais uma semana, a fim de se recuperar completamente.

Em julho de 2022, depois de ter tomado duas doses da vacina, Bonner contraiu o coronavírus pela primeira vez:

“Eu tenho que dar o meu testemunho porque eu peguei Covid agora, eu queria dizer o seguinte: ter recebido as duas doses de reforço fez toda a diferença para mim e para minha mulher”, disse na época.

William Bonner no debate entre candidatos à Presidência

Natasha Dantas e William Bonner

William Bonner almoçou fora das dependências da Rede Globo pela 1ª vez em 3 anos

E editor-chefe

William Bonner ainda incentivou os telespectadores da atração a se imunizarem. “Minha filha, de quem nós pegamos provavelmente, tinha uma só dose e foi bem mais sofrido. Que fique aqui o estímulo. Se você não tomou a sua dose de reforço, vá buscar. Se tomou só a primeira, vá atrás da segunda. Faz diferença. Eu sou a prova viva”, sugeriu.