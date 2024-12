O príncipe William e Kate Middleton anunciaram planos para apoiar a comunidade vizinha antes do Natal.

Os príncipes de Gales levarão sua missão de promover a saúde mental e o bem-estar à comunidade rural próxima de sua residência em Anmer Hall, Norfolk.

De acordo com a People, o casal se uniu à organização de saúde mental Norfolk and Waveney Mind, com o objetivo de oferecer apoio e assistência à comunidade local.

