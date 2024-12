William ofereceu presente inusitado a Kate no Natal

Parece que o romantismo não é exatamente o ponto forte do príncipe William — pelo menos, a julgar por suas palavras em um podcast da BBC Radio Five Live, citado pelo The Mirror.

O marido de Kate Middleton revelou alguns dos presentes que já deu à esposa, admitindo que certa vez comprou uma “prenda horrível”.

Tudo aconteceu no início do namoro. “Comprei para ela um par de binóculos. Ela nunca me deixou esquecer isso. Sinceramente, não sei por que comprei, mas na época pareceu uma boa ideia”, confessou o príncipe.

Kate e William se conheceram em 2001, enquanto ambos estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Eles se casaram dez anos depois, em abril de 2011, na Abadia de Westminster, em Londres.

Leia Também: Indireta? Zilu faz post após nascimento da filha de Zezé e Graciele