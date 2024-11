Willian Oliveira recebe terceiro amarelo e desfalca o Vitória contra o Corinthians

O Vitória terá desfalque confirmado no seu próximo compromisso. Willian Oliveira não poderá jogar o confronto contra o Corinthians no próximo sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão.

O volante rubro-negro recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Athletico Paranaense, neste sábado (2), e cumprirá suspensão automática. Durante a partida, o camisa 29 cometeu uma falta no lateral Cuello.