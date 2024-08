X começa a ser suspenso no Brasil e provedores têm até quarta-feira para fazer bloqueio total

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou neste sábado (31) que todos os provedores a ordem de Alexandre de Moraes para derrubar o X, antigo Twitter, do empresário Elon Musk, em todo o território nacional. Agora, elas têm até quarta-feira (4) para realizar o bloqueio total da plataforma no Brasil. Essa decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta ao não cumprimento de uma ordem judicial que exigia a nomeação de um representante legal da plataforma no Brasil. Moraes tinha estabelecido o prazo de 24 horas para que Carlos Baigorri, presidente da Anatel, implementasse as medidas necessárias para efetivar o bloqueio. As operadoras de internet têm um prazo de cinco dias para atender à ordem judicial, que exige a implementação de barreiras tecnológicas para impedir o acesso à rede social. Segundo a Anatel, o Brasil tem atualmente mais de 20 mil provedores de internet banda larga e cerca de 30 provedores de internet móvel.

Anatel disse que o STF será informado do procedimento adotado ainda na tarde deste sábado, quando termina o prazo dado por Moraes para a suspensão do X. Desde a meia-noite deste sábado a plataforma já começou a ser desativada em diversos dispositivos no Brasil, com a interrupção ocorrendo de forma gradual e afetando diferentes provedores de internet. Entretanto, algumas prestadoras menores estão enfrentando desafios significativos para cumprir a determinação.

A situação tem gerado preocupações sobre a capacidade dessas empresas de se adaptarem rapidamente às exigências impostas pela Anatel e pelo STF, especialmente em um cenário onde a comunicação digital é cada vez mais essencial para os usuários. Moraes também impôs uma multa diária de R$ 50 mil para a rede X e para qualquer indivíduo que tentasse contornar a decisão utilizando métodos tecnológicos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA