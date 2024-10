X diz ao STF que vai pagar multas de R$ 28,6 milhões e Moraes determina desbloqueio de contas da rede social

A rede social X informou, nesta terça-feira (1º), o Supremo Tribunal Federal (STF), que pretende pagar as multas impostas à plataforma no valor de R$ 28,6 milhões. Após a notícia, o ministro Alexandre de Moraes determinou ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que cumpram ordem de desbloqueio das contas bancárias para que os pagamentos sejam efetuados.

O total das dívidas (R$ 28,6 milhões) inclui R$ 18,3 milhões por descumprimento de ordens judiciais, R$ 10 milhões por burlar o bloqueio no Brasil e R$ 300 mil de multa imposta à representante legal, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição. A empresa de Elon Musk informou que pagará também o valor bloqueado da conta da Starlink, e que o dinheiro deve vir do exterior. A rede X continua bloqueada no Brasil e o desbloqueio deve ocorrer depois do pagamento.

