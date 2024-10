X paga R$ 28,6 milhões em multas e pede liberação no Brasil

Ministro Alexandre de Moraes será responsável por avaliar a documentação apresentada e decidir sobre o pedido do desbloqueio

ROBERTO GARDINALLI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

A empresa comunicou ao STF que os valores foram pagos com seus próprios fundos, sem a participação da Starlink, empresa associada a Elon Musk



A plataforma X quitou as multas que totalizam R$ 28,6 milhões, impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, a empresa solicitou o desbloqueio de sua operação no Brasil, que permanece suspensa desde o dia 30 de agosto. O ministro Alexandre de Moraes será responsável por avaliar a documentação apresentada e decidir sobre o pedido de liberação. O pagamento das multas foi viabilizado após o Banco Central desbloquear as contas bancárias da rede social, além da entrada de novos recursos provenientes do exterior. A empresa comunicou ao STF que os valores foram pagos com seus próprios fundos, sem a participação da Starlink, empresa associada a Elon Musk.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Vale lembrar que o ministro Moraes já havia determinado a transferência de R$ 18,3 milhões, provenientes do X e da Starlink, para a União, referentes a multas que não haviam sido quitadas anteriormente. Além disso, a rede social se comprometeu a pagar R$ 10 milhões, que estão relacionados a uma estratégia para reestabelecer seu funcionamento no país. A X também foi multada em R$ 300 mil, valor que foi aplicado à sua representante no Brasil.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA