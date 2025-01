X se recusou a deletar vídeo de ataque terrorista visto por assassino do Reino Unido

O eSafety, órgão regulador da internet na Austrália, disse que o X (antigo Twitter) se recusou a deletar o vídeo de um ataque terrorista em Sydney visto por Axel Rudakubana, de 18 anos, pouco antes de assassinar três garotas em Southport, Reino Unido.

O vídeo em questão foi transmitido ao vivo na plataforma de Elon Musk no dia 15 de abril de 2024, e mostrava o esfaqueamento de um bispo assírio dentro da Igreja Cristo Bom Pastor, em Sydney. Extremamente violento, o crime foi considerado um ato terrorista pelo Comissário de Polícia de Nova Gales do Sul.

Entenda:

O vídeo de um ataque terrorista na Austrália foi assistido por um jovem de 18 anos pouco antes de assassinar três garotas no Reino Unido;

O vídeo em questão foi transmitido ao vivo em abril de 2024 no X, de Elon Musk, e mostrava o esfaqueamento de um bispo dentro de uma igreja em Sydney;

O assassinato das garotas no Reino Unido aconteceu em julho, e, como apontou a investigação, o criminoso procurou pelo vídeo do esfaqueamento na plataforma pouco antes de atacar as vítimas;

Na época, um processo judicial fez com que o vídeo do ataque terrorista fosse bloqueado na Austrália, mas o X se negou a removê-lo em outras localidades;

A disputa na justiça foi abandonada pela Austrália em junho, cerca de um mês antes do crime em Southport;

Com informações da BBC.

X, de Elon Musk, se recusou a deletar vídeo de ataque terrorista. (Imagem: Frederic Legrand/Shutterstock)

Em uma declaração publicada na última sexta-feira (24), o eSafety disse que, logo após a transmissão do vídeo do atentado, se uniu a empresas de tecnologia para remover o conteúdo da internet. Empresas como Google, Microsoft, Snap e TikTok tiraram o vídeo do ar em suas plataformas – mas a iniciativa não foi seguida pela X Corp..

Vídeo de ataque terrorista no X só foi removido na Austrália

Em julho do ano passado, Axel Rudakubana atacou e matou três garotas – de 6, 7 e 9 anos de idade – durante uma aula de dança na cidade de Southport. Na investigação dos assassinatos, a polícia encontrou uma série de dispositivos eletrônicos na casa de Rudakubana em Lancashire, mas o histórico de navegação foi deletado pelo jovem antes do ataque.

Assassino do Reino Unido procurou vídeo de ataque terrorista no X antes de cometer os crimes. (Imagem: Camilo Concha/Shutterstock)

O único registro que sobrou foi de uma busca no X pelo vídeo do ataque terrorista – que só foi bloqueado pela plataforma na Austrália, mas ainda podia ser acessado fora do país ou através do uso de VPN – contra o bispo de Sydney, visto por Axel pouco antes de sair de casa e cometer o crime.

A busca pela remoção definitiva do vídeo do esfaqueamento iniciou uma disputa na justiça, mas a Austrália acabou abandonando o processo contra o X em junho de 2024 – cerca de um mês antes do ataque em Southport. Na última quinta-feira (23), Axel Rudakubana foi condenado a no mínimo 52 anos de prisão pelos assassinatos.

