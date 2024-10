Xamã é condenado a pagar R$ 20 mil por dívida trabalhista a ex-funcionária

Segundo a Revista Quem, a ex-funcionária afirma ter recebido apenas R$ 1,5 mil por mês, sem os encargos recolhidos, com os horários de 8h às 17h, de segunda a sábado, e sem pagamento das devidas horas extras.

O cantor Xamã foi condenado a pagar R$ 20 mil de dívida trabalhista a uma ex-funcionária doméstica. A ex-funcionária alega ter trabalhado com o artista sem carteira assinada entre junho e novembro de 2022.

No total, o artista foi condenado à revelia pela juíza do trabalho Alessandra Jappone Rocha. O cantor precisará pagar R$ 20.010,47, sendo R$ 17.977,90 à ex-funcionária, R$ 727,72 ao Instituto Nacional do Seguro Social, R$ 912,49 à defesa da ex-funcionária, e R$ 392,36 à Fazenda Nacional.

O cantor e a sua defesa não se manifestaram sobre o assunto.