Xamã tem carro de R$ 4 milhões roubado no Rio de Janeiro

O cantor Xamã teve o carro roubado nesta quarta-feira (16/10) no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do artista, o veículo de luxo, uma Lamborghini Urus vermelha, estava com um segurança do rapper no momento do roubo.

Momentos depois do roubo, o veículo foi recuperado pela equipe do Tijuca Presente, que faz parte do Segurança Presente, um modelo de policiamento de proximidade do Rio de Janeiro que conta com policiais militares da ativa e da reserva, e agentes civis egressos das Forças Armadas.

O suspeito do roubo conseguiu abandonar o carro e fugiu em uma moto, juntamente com outro suspeito de conspirar e apoiar o roubo. O veículo recuperado foi encaminhado para 17ª DP (São Cristóvão), no Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria, o carro já foi devolvido ao cantor e o motorista do artista está seguro. “O motorista do artista estava no momento do roubo, mas está tudo bem com ele, tudo certo.”