Xiaomi anuncia recall de mais de 30 mil carros elétricos

Você pode até não saber, mas a Xiaomi já vem se aventurando em outros setores há alguns anos. A empresa chinesa famosa por seus celulares e outros dispositivos eletrônicos já lançou até mesmo um modelo de carro elétrico. Agora, no entanto, a companhia anunciou um recall válido para mais de 30 mil unidades do sedan SU7 na China.

O motivo da decisão é uma falha no sistema de estacionamento automático, o que pode acabar causando acidentes de trânsito.

Recall da Xiami: entenda

De acordo com a Xiaomi, o problema do recall está relacionado a um bug no software utilizado no veículo.

Esta falha compromete o sistema de detecção durante as manobras de estacionamento, aumentando o risco de colisões e danos ao veículo.

A situação foi identificada em novembro de 2024, após um cliente relatar comportamento inesperado do sistema enquanto o carro realizava o estacionamento autônomo.

Investigações foram realizadas e apontaram que o problema estava ligado a uma sincronização inadequada do sistema com o serviço em nuvem que gerencia o recurso de assistência inteligente.

Vendas do modelo SU7 começaram no ano passado (Imagem: divulgação/Xiaomi)

Reparos dos veículos serão realizados de forma remota

No total, 30.931 unidades do modelo SU7 Standard da Xiamoi, fabricadas entre 6 de fevereiro e 26 de novembro de 2024, precisarão passar por uma atualização no sistema no recall. Os veículos estão associados aos números internos BJ7000MBEVR2, XMA7000MBEVR2 e XMA7000MBEVR5.

A Xiaomi disse que já implementou correções tanto no serviço em nuvem quanto no próprio sistema de assistência de estacionamento, prometendo maior segurança e futuras ocorrências. A empresa ainda destacou que as correções podem ser feitas via OTA (over-the-air), sem a necessidade de visitas aos centros de serviço.

Falha no sistema de estacionamento automático foi identificada em alguns exemplares do modelo (Imagem: divulgação/Xiaomi)

De acordo com a companhia chinesa, os proprietários já estão sendo notificados e avisados de que a resolução será feita de forma remota. Os usuários precisam apenas realizar o download e instalação do update por meio da conexão de internet integrada ao veículo.

