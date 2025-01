Xiaomi defende custo-benefício do Redmi Note 14 no Brasil

A Xiaomi lançou a linha Redmi Note 14 no Brasil, trazendo novidades como inteligência artificial (IA) avançada, câmeras de até 200 MP e carregamento rápido de 120W. Além das especificações técnicas, a estratégia da empresa envolve fortalecer sua presença no país, mantendo uma oferta diversificada de dispositivos 4G e 5G para atingir diferentes perfis de consumidores.

Para entender os detalhes do lançamento, o Olhar Digital conversou com Luciano Barbosa, Head de Operações da DL, distribuidora oficial da Xiaomi no Brasil. Ele destacou os diferenciais da nova linha, os planos de expansão e como a empresa usa o feedback do público para aprimorar seus produtos.

Diferenciais da linha Redmi Note 14 e presença da IA

Segundo Barbosa, o principal destaque da nova linha está na inserção de inteligência artificial (IA) nos dispositivos, especialmente no processamento de imagens. “Temos inteligência artificial tanto nas câmeras, no momento da captação, quanto para edição. Você pode remover pessoas de fotos, preencher imagens automaticamente e até trocar o céu de uma foto nublada”, explica.

Foco em inteligência artificial é destaque dos novos modelos (Imagem: Xiaomi / Divulgação)

Além disso, os aparelhos contam com tradução em tempo real e IA aplicada a notas e gravações, permitindo que o sistema resuma conteúdos automaticamente. “O grande diferencial desta linha para a anterior é justamente a inserção de inteligência artificial, muito focada em imagens, câmera e legendas para vídeos”, destaca.

A Xiaomi completou cinco anos e meio no Brasil e já alcançou 10 mil pontos de venda, 54 lojas oficiais e presença em quatro grandes marketplaces. “Já estamos em todas as regiões do Brasil, cobrindo 39 municípios. No segundo trimestre, vamos retomar a expansão em algumas regiões estratégicas“, revela Barbosa.

5G, NFC e foco no mercado brasileiro

Com a adoção crescente do 5G, a Xiaomi optou por manter modelos 4G na linha. “Enquanto outras marcas deixaram o 4G de lado, nós mantivemos essa opção. Isso nos permitiu capturar uma fatia significativa do mercado que ainda demanda aparelhos dessa categoria. Inclusive, na China, já vemos um movimento de volta ao 4G para uso em apps como Waze, YouTube e redes sociais, onde a conexão é suficiente”, explica.

A maioria dos modelos da linha vem com NFC para pagamentos por aproximação, exceto o Redmi Note 14 (4G). Sobre o crescimento dessa tecnologia no Brasil, Barbosa destaca que o país já possuía uma base consolidada de maquininhas antes mesmo da popularização dos bancos digitais. “Isso facilitou muito a aceitação do NFC, apesar de ainda haver receios em grandes centros urbanos. Deixamos a escolha de ativação para o consumidor, mas a tecnologia já é tendência”, afirma.

Outro ponto forte da linha é a expansão de memória. “O brasileiro valoriza muito essa funcionalidade, por isso mantivemos essa opção na linha Redmi Note, além do sensor infravermelho para controle de dispositivos e a entrada P2 para fones de ouvido”, diz.

“A relação custo-benefício continua atraente”

O lançamento do Redmi Note 14 trouxe diversas melhorias em câmera, bateria e inteligência artificial, mas também um aumento de preço em relação à geração anterior. Questionado sobre o impacto disso para o consumidor brasileiro, Luciano Barbosa defendeu que a relação custo-benefício segue forte.

O aumento do dólar impactou os preços, mas os upgrades da linha justificam o valor. A relação custo-benefício continua atraente, mesmo com o aumento nos preços. Luciano Barbosa, Head de Operações da DL, distribuidora oficial da Xiaomi no Brasil

Apesar da valorização da moeda estrangeira, a Xiaomi segue operando com um modelo de importação, sem fabricação local. “Por enquanto, mantemos o modelo de importação”, afirmou ele.

Mesmo com essa política, a empresa aposta que o equilíbrio entre preço e funcionalidades manterá a linha competitiva no mercado nacional, oferecendo diferenciais que justificam o investimento.

Distribuição e expectativas para o lançamento

Os modelos Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 5G e Redmi Note 14 Pro 5G já estão disponíveis nas lojas e nos principais parceiros da marca. O Redmi Note 14 Pro+ 5G chega ao mercado em fevereiro. “A estratégia de distribuição segue o fluxo natural de troca de linhas, com alguns varejistas específicos recebendo o modelo mais premium“, explica Barbosa.

As baterias dos modelos da linha Redmi Note 14 são diferenciais relevantes para o mercado brasileiro (Imagem: Xiaomi / Divulgação)

A Xiaomi aposta que a nova linha será bem recebida no Brasil, especialmente após o sucesso recente do Poco X7 e do Xiaomi 14T. “A empolgação tem sido grande. Estamos otimistas com a recepção da linha Redmi Note 14, que traz upgrades significativos em câmera, bateria e resistência”, conclui Barbosa.

O lançamento oficial da linha aconteceu hoje, às 21h. Saiba mais sobre os dispositivos aqui.

O post Xiaomi defende custo-benefício do Redmi Note 14 no Brasil apareceu primeiro em Olhar Digital.