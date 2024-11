XP reage e registra lucro líquido de mais de R$ 1 bilhão no terceiro trimestre

A XP Inc. divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre, apresentando um lucro líquido de R$ 1,187 bilhão. Esse valor representa um crescimento de 6% em comparação ao trimestre anterior e um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem líquida da empresa também teve um desempenho positivo, subindo de 26,3% para 27,5%. Os ativos sob custódia da XP atingiram R$ 1,2 trilhão, com um crescimento de 4% no trimestre e de 12% em um ano. No entanto, a captação líquida foi de R$ 31 bilhões, o que representa uma queda de 36% em relação ao ano anterior. O aumento do patrimônio foi impulsionado por R$ 96 bilhões em novos investimentos e R$ 37 bilhões provenientes da valorização dos ativos.

As receitas brutas da XP totalizaram R$ 4,536 bilhões, marcando um crescimento de 4% em um ano. O lucro por ação alcançou R$ 2,21, o maior desde a entrada da empresa na Nasdaq. A companhia planeja retornar mais de R$ 3 bilhões aos acionistas, sendo R$ 2 bilhões em dividendos e R$ 1 bilhão em recompra de ações. O setor de varejo foi responsável por 77% da receita bruta, com rendimentos de R$ 3,494 bilhões, o que representa uma expansão de 6% em relação ao trimestre anterior. A receita líquida da empresa foi de R$ 4,319 bilhões, com um crescimento de 2% em relação ao trimestre e de 5% em comparação ao ano passado.

O lucro antes de impostos foi de R$ 1,212 bilhão, apresentando uma queda de 12% no trimestre, mas um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Além disso, a XP reportou R$ 78 bilhões em planos de previdência, o que representa um crescimento de 5% em relação ao trimestre anterior. As despesas totais da empresa somaram R$ 1,515 bilhão, com um aumento de 2% em comparação ao trimestre anterior.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA