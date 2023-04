Xuxa diz que Globo negou espaço para programa dela com Ivete Sangalo

Prestes a estrear o reality show Caravana das Drags, no Prime Video, Xuxa Meneghel confirmou ter apresentado outro projeto semelhante para a TV Globo sobre a arte drag. O programa seria apresentado pela loira ao lado de Ivete Sangalo.

“Eu tinha oferecido um projeto já na Globo, eu e a Ivete, que seria Queens & Drags, ou Drags & Queens, algo assim e eles disseram “não”, que não tinha espaço. E eu guardei esse projetinho. Saí da Globo, passaram-se anos, estava eu em outro lugar que nem podia falar sobre esse assunto…”, contou, referindo-se também à Record TV, emissora em que foi contratada em 2015.

“Daqui a pouquinho eu recebi uma mensagem da Prime Video (…) Quando vieram com o projeto eu ri e perguntei: vocês sabiam que eu queria fazer isso”.

Xuxa Meneghel rebate críticas por apresentar reality com drag queens

Caravana das Drags chega à plataforma em 14 de abril, em mais de 240 países e territórios, com 10 drags queens brasileiras — Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia — se enfrentando em desafios inspirados em tradições do país, pelo título de Drag Soberana.

Além de Xuxa, a atração conta com a apresentação de Ikaro Kadoshi, que comandou o Drag Me As a Queen, do TNT, e foi a primeira drag no mundo a comentar o Miss Universo, o Emmy e o Oscar, pelo canal TNT.

Caravana das Drags

Xuxa e Ikaro KadoshiDivulgação

Caravana das Drags 1

Eles estão juntos no comando de Caravana das Drags

caravana das drags

Programa estreia em 14 de abril no Prime Video