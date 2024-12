Xuxa e Piovani são homenageadas em evento contra a violência à mulher

Embora a luta seja difícil e longa, há momentos em que deve-se celebrar as conquistas e as personalidades que não deixam a causa para trás. É o que acontecerá na próxima segunda-feira, às 19h, no Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento “Empoderadas – O Prêmio” elegeu quatro grandes mulheres que atuam ativamente no enfrentamento à violência contra a mulher como homenageadas nesta edição. São elas: Xuxa, Luana Piovani, a jornalista Ana Paula Araújo e a atriz Mariana Santis.

A Rainha dos Baixinhos não poderá estar presente, mas gravou um vídeo para o prêmio, que é realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A apresentação fica com outra mulher forte da cultura brasileira, a atriz Isabel Filardis, que acaba de lançar a sua autobiografia.

Leia a matéria completa no New Mag, parceiro do Metrópoles.