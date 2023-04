Xuxa Meneghel expõe traições em relação com Pelé: “Intenso e tenso”

Durante um bate-papo com Angélica, no Jornada Astral, programa da HBO Max, Xuxa falou sobre as traições do rei do futebol 29/04/2023 10:43, atualizado 29/04/2023 10:43

@xuxameneghel/Instagram/Reprodução

Xuxa já teve alguns relacionamentos conturbados antes de encontrar Junno Andrade. Se hoje ela tem um namoro estável, baseado em companheirismo, o mesmo não ocorreu no passado, segundo a loira.

Foi durante um bate-papo com Angélica, no Jornada Astral, programa da HBO Max, que a apresentadora comentou a respeito das traições de Pelé. A revelação veio após Xuxa ser questionada sobre sua intensidade com os parceiros.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga o Metrópoles Fun no Instagram.

Mais lidas