Xuxa Meneghel recorda momentos com Eliana: “Mulher guerreira”

Xuxa Meneghel usou as redes sociais para prestar uma homenagem à Eliana. A ex-apresentadora do SBT completou 52 anos nesta sexta-feira (22/11) e a Rainha dos Baixinhos rasgou elogios à amiga. “Uma mulher guerreira”, disse.

“Li, desejo pra você o melhor desse mundo… você é uma mulher guerreira, mãe, amiga, divertida, profissional, talentosa e incrível em tudo o que faz… Que Deus continue te abençoando muito. Parabéns”, escreveu.

Mais cedo, Angélica também deixou uma mensagem para a colega de TV Globo e de vida. Numa foto ao lado de Eliana, a mulher de Luciano Huck declarou:

“Feliz aniversário! Nossa amizade se tornou uma parceria cheia de carinho, risadas e momentos inesquecíveis”, celebrou.

E Angélica acrescentou: “Que esse novo ano te trata muitas conquistas e alegrias. Aproveite o seu dia, minha amiga sagitariana!”.

No ano passado, as três surgiram no palco do Criança Esperança, colocando um ponto final nos rumores de que seriam rivais:

“Nossa amizade transcendeu as telas da televisão e se transformou em uma conexão verdadeira e duradoura”, confessou Angélica.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Eliana e Xuxa, nos anos 1990 Instagram/Reprodução 2 de 6 A Rainha dos Baixinhos compartilhou cliques inéditos Instagram/Reprodução 3 de 6 Xuxa com Eliana e os filhos Instagram/Reprodução 4 de 6 Elas são amigas há anos Instagram/Reprodução 5 de 6 Eliana, Xuxa e Angélica Reprodução 6 de 6 Xuxa, Angélica e Eliana Reprodução

A famosa finalizou que, embora especulassem que fossem inimigas, a amizade sempre foi mais forte que os boatos. “O carinho e cumplicidade que compartilhamos forma uma aliança única. Onde queriam que houvesse rivalidade, na verdade, fortaleceu uma linda amizade”, concluiu a artista na época.

Veja o vídeo publicado por Xuxa para Eliana: