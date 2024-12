Yachthouse: um ícone Imobiliário de Balneário Camboriú

O Yachthouse by Pininfarina é um marco arquitetônico que redefine luxo e exclusividade em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Localizado na Barra Sul, ao lado da Marina Tedesco, esse empreendimento impressiona não apenas pela altura — 280 metros — mas também pela elegância e sofisticação. Reconhecido como o maior edifício residencial da América Latina, o Yachthouse é uma joia do mercado imobiliário, oferecendo qualidade de vida excepcional e oportunidades únicas de investimento.

O que faz do Yachthouse um ícone de Balneário Camboriú?

Design inspirado no náutico

Desenvolvido pela renomada casa de design italiana Pininfarina, conhecida por sua colaboração com marcas como Ferrari e Maserati, o Yachthouse traduz linhas elegantes e funcionais em uma arquitetura imponente. O estilo náutico reflete a proximidade com o mar, criando um espaço que combina modernidade com harmonia natural.

Estrutura inovadora

Os dois edifícios gêmeos oferecem uma vista panorâmica do litoral catarinense, abrangendo o oceano, a Mata Atlântica e o Rio Camboriú. Com suítes amplas, áreas de convivência modernas e acabamentos de alta qualidade, o Yachthouse proporciona o equilíbrio perfeito entre conforto e sofisticação.

Por que investir em Balneário Camboriú?

Crescimento urbano

Balneário Camboriú é um exemplo de planejamento urbano eficiente. Ruas bem cuidadas, segurança, transporte público de qualidade e serviços básicos excepcionais são alguns dos fatores que atraem investidores e novos residentes para a região.

Valorização imobiliária

A cidade registra uma valorização constante de seus imóveis, graças à alta demanda e à localização estratégica. Além disso, projetos como o Yachthouse aumentam ainda mais o apelo para investidores que buscam retorno sólido e crescimento sustentável.

Localização privilegiada

Com acesso fácil a aeroportos e rodovias, Balneário Camboriú conecta negócios e lazer de forma estratégica. O Yachthouse, em particular, está situado próximo à Marina Tedesco e aos melhores restaurantes, lojas e atrações da cidade.

Facilidades exclusivas do Yachthouse

Características Descrição Piscinas Piscina adulta com borda infinita, infantil e térmica. Bem-estar Spa, sauna, academia e estúdio de pilates. Entretenimento Sala de jogos, brinquedoteca e cinema. Tecnologia Painéis de energia solar, hidrometração individual. Segurança Guarita 24h, circuito de TV e fechadura com senha.

FAQ – Perguntas Frequentes

Qual é a altura do Yachthouse?

O Yachthouse tem impressionantes 280 metros, sendo o edifício residencial mais alto da América Latina. Quais são as principais características dos apartamentos?

Os apartamentos possuem até 4 suítes (incluindo uma master), acabamentos de alto padrão, churrasqueira, piso aquecido nos banheiros, e vista panorâmica. O que torna o Yachthouse um bom investimento?

A valorização imobiliária de Balneário Camboriú, somada à exclusividade do empreendimento, garante um excelente retorno financeiro a longo prazo. Quem projetou o Yachthouse?

O design é assinado pela Pininfarina, um nome de peso no cenário internacional de design. Onde o Yachthouse está localizado?

Na Avenida Normando Tedesco, 1400, Barra Sul, Balneário Camboriú/SC, próximo à Marina Tedesco.

Resumo e convite final

Se você busca um estilo de vida exclusivo ou deseja investir em um mercado imobiliário promissor, o Yachthouse by Pininfarina é a escolha certa. Com design impecável, infraestrutura completa e uma localização privilegiada, o empreendimento é sinônimo de luxo e inovação.

Entre em contato agora mesmo para mais informações e agende sua visita!