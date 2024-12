A trajetória de um capoeirista apaixonado

Yago Cafarate Ribeiro, nascido em 8 de maio de 1995, no estado do Rio de Janeiro, é um exemplo vivo de como a cultura e a arte podem transformar vidas. Ainda criança, mudou-se para o Espírito Santo em 2000, onde encontrou na capoeira não apenas uma prática esportiva, mas um caminho de autoconhecimento e conexão com suas raízes.

Foi em um projeto social chamado Capoeirongo — uma iniciativa que integrava capoeira e congo, idealizada pela então vereadora Verônica — que Yago Cafarate deu os primeiros passos na capoeira, no dia 16 de dezembro daquele mesmo ano. Desde então, sua dedicação à arte não cessou. Hoje, com 24 anos de prática, ele se destaca como instrutor e difusor da capoeira, ministrando oficinas de movimentação, ritmo e musicalidade em diferentes regiões do Brasil.

Guardião da Tradição e Orgulho da Capoeira Brasileira

O amor de Yago Cafarate pela capoeira transcende o simples movimento do corpo; ele vive e respira a essência dessa arte ancestral. Desde que começou sua jornada aos cinco anos, Yago tem se dedicado de alma e coração a elevar o nome da capoeira, não apenas no Espírito Santo, mas também no cenário nacional e preparando-se para o internacional.

Sua dedicação é uma inspiração. Com mais de duas décadas de prática, ele se tornou um verdadeiro embaixador da capoeira, valorizando suas raízes africanas e mantendo vivo o respeito por essa tradição. No Espírito Santo, Yago Cafarate é reconhecido como uma figura essencial, alguém que fortalece a cultura local e inspira jovens a enxergar a capoeira como um caminho de disciplina, autoconhecimento e conexão com a história.

Mas sua influência não para por aí. Fora do Brasil, o nome de Yago Cafarate tem sido cada vez mais comentado por sua postura íntegra e por levar a capoeira a sério. Ele não apenas ensina, mas também transmite a alma dessa arte, mostrando que a capoeira é mais do que uma prática física; é uma filosofia de vida. Sua seriedade é tamanha que ele escolheu se afastar de pessoas que não compartilham o mesmo respeito pela capoeira, protegendo o legado que dedica sua vida a honrar. Com Yago Cafarate, a capoeira encontra um defensor apaixonado, alguém que une movimento e tradição em uma dança que ecoa o orgulho brasileiro para o mundo.

A Capoeira como veículo de transformação social

A capoeira, expressão cultural brasileira com raízes africanas, é mais do que um esporte; é um símbolo de resistência e ancestralidade. Projetos sociais como o Capoeirongo têm desempenhado um papel crucial em comunidades de baixa renda, proporcionando uma alternativa saudável para crianças e jovens vulneráveis.

Yago Cafarate é um dos frutos desse impacto positivo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 60% das crianças brasileiras vivem em condições de vulnerabilidade social. Iniciativas como a que Yago participou têm o potencial de transformar essas estatísticas, promovendo não apenas o bem-estar físico, mas também o resgate cultural e histórico.

Sonhos que cruzam fronteiras

Com um olhar no futuro, Yago Cafarate almeja levar a capoeira para além das fronteiras do Brasil. Seu objetivo é conectar culturas e apresentar a ancestralidade brasileira a povos de diferentes partes do mundo. Ele acredita que a capoeira pode funcionar como uma ponte entre nações, promovendo diálogo cultural e empatia. Especialistas em intercâmbio cultural, como a antropóloga Rita Almeida, corroboram essa visão. “A capoeira tem uma linguagem universal que transcende barreiras linguísticas e culturais, tornando-se um instrumento poderoso para aproximar povos,” afirma Rita.

Desafios e perspectivas para o futuro

Embora a capoeira tenha ganhado espaço internacional, com academias em países como Estados Unidos, Japão e Alemanha, o caminho para a valorização plena ainda enfrenta desafios. A falta de incentivo governamental e de políticas públicas voltadas para a preservação cultural é uma barreira que Yago Cafarate e outros capoeiristas precisam superar. Além disso, Yago enfatiza a importância de manter a essência da capoeira, garantindo que, ao ser difundida globalmente, ela continue a refletir suas raízes afro-brasileiras. “Levar a capoeira para o mundo é mais do que ensinar movimentos; é compartilhar histórias, tradições e a alma de um povo,” destaca.

Um legado em construção

A jornada de Yago Cafarate é um testemunho do poder transformador da arte e da cultura. Com 24 anos de dedicação à capoeira, ele não apenas mantém viva a tradição, mas também inspira novas gerações a valorizarem sua herança cultural. Enquanto sonha em cruzar fronteiras, Yago já construiu um legado que transcende o esporte, conectando pessoas e histórias em um jogo contínuo de resistência e celebração.

