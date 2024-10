Yara Vellasco prepara o primeiro DVD da carreira

O nome Yara Vellasco está em alta no cenário musical e não é à toa! Com uma mistura irresistível de sertanejo universitário e forró estilizado, ela vem conquistando os corações e as pistas de dança por onde passa. E agora, para coroar essa trajetória de sucesso, a artista se prepara para a gravação do seu primeiro DVD.

O projeto vai acontecer em grande estilo, nos dias 21 e 22 de janeiro, na deslumbrante Mansão São Conrado. E, claro, como não podia faltar, a artista contará com a participação de alguns artistas convidados que vão abrilhantar ainda mais o evento. Embora os nomes ainda sejam segredo, já podemos adiantar que virão grandes talentos da Bahia, Pará, Rio de Janeiro e Ceará.

“Esse DVD vai ser a cara dos meus shows: animado, cheio de energia e, claro, com aquele toque de romance que faz os corações apaixonados vibrarem,” conta Yara. E ela sabe do que está falando! No palco, a cantora entrega um repertório envolvente, que vai desde hits dançantes até aquelas baladas que tocam a alma.

Com toda a sua experiência e carisma, Yara promete uma gravação cheia de surpresas e muita agitação – influência direta dos anos que passou na Bahia, que trouxeram um gingado especial para suas apresentações. “Sempre sonhei em fazer um audiovisual que capturasse a essência dos meus shows, e esse DVD será exatamente isso!”, concluiu.