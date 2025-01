Yasmim, atleta mais vitoriosa do Corinthians, é anunciada pelo Real Madrid

A lateral-esquerda Yasmim, reconhecida como a atleta mais vitoriosa da história do Corinthians, foi oficialmente anunciada como nova jogadora do Real Madrid. Com um impressionante total de 19 títulos conquistados, a atleta iniciou sua trajetória no futebol no São José em 2014, passando pelo Benfica antes de retornar ao Corinthians, onde consolidou sua carreira. Agora, Yasmim se junta ao elenco do Real Madrid, recebendo a camisa 12. Desde 2021, ela faz parte da seleção brasileira e teve um desempenho notável, incluindo a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e o título da última Copa Ouro da Concacaf. Durante sua passagem pelo Corinthians, a jogadora acumulou quatro Copas Libertadores, seis campeonatos brasileiros, cinco estaduais, uma Copa do Brasil e três Supercopas do Brasil. Em sua apresentação oficial, Yasmim demonstrou entusiasmo por retornar ao futebol europeu e por representar um clube com uma rica tradição. A atleta enfatizou sua disposição em utilizar sua experiência e habilidades para contribuir com o desempenho da equipe, ressaltando a importância de seu papel no grupo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadridfem)

*Reportagem produzida com auxílio de IA