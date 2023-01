Yasmin Brunet sobre especulações no BBB23: “Vocês sabem que eu iria”

O BBB23 anunciou, na última quinta-feira (12/1), os 22 nomes que serão confinados na busca pelo prêmio máximo do reality show. Com diversos nomes confirmados pela web, Yasmin Brunet foi uma das famosas que teve o nome fortemente vinculado à atração. Entretanto, a modelo não foi anunciada pela Globo. No Instagram, a loira mandou um recado para Boninho.

“Vocês sabem que eu super iria, inclusive, fica a dica aí, Boninho. Vou até te marcar aqui, pra você saber que eu iria e que causaria. Todo mundo sabe que eu causaria”, pontuou Brunet, marcando o perfil do diretor do BBB23 no Instagram.

Sobre a sua participação, a modelo contou que iria causar. “Mas, pra quem queria causação, porque vocês sabem que eu ia entregar, porque eu sou muito verdadeira, vocês não precisam esperar eu ir lá para hablar, porque a minha vontade de hablar é muita. (…) Eu vou começar a mostrar meu dia a dia pra vocês o tempo todo, vocês vão ter aqui o que vocês querem”, explicou.

Por fim, Yasmin Brunet brincou com as especulações de que estaria no reality. “Teve uma hora que estavam falando tanto que eu ia, que eu comecei a achar que eu ia. Que, do nada, eu iria, que, do nada, simplesmente iam me convidar. Quando eu vi hoje o quarto, e um dos quartos é do fundo do mar, eu falei ‘gente, não é possível, será que eu esqueci que eu vou?’”, completou.