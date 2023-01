Yasmin Brunet sobre possível participação no BBB: “Seria processada”

Yasmin Brunet teve o seu nome fortemente especulado no Camarote da 23ª edição do BBB. Entretanto, a modelo não foi confirmada no reality e aproveitou as redes sociais para falar sobre esse assunto. Após mandar uma mensagem para Boninho e revelar que aceitaria o convite para estar na atração, a loira disse que, não só seria cancelada, como processada.

Tudo começou quando a modelo abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e recebeu diversas mensagens de seguidores que reclamaram de sua ausência no BBB23. Entretanto, Yasmin escolhe um tom bem-humorado para conversar com os fãs. “Gente, vou assistir o BBB inteiro com vocês. Vamos assistir juntos e a gente vai julgar todo mundo”, brincou.

Uma outra pessoa que se manifestou apostou que a modelo não seria cancelada durante o reality. “Essa é uma certeza que tenho: eu seria cancelada em algum momento, com certeza. Gente, hoje em dia vocês cancelam as pessoas por nada! É óbvio que eu seria”, disse.

Yasmin Brunet, então, voltou a falar sobre a sua ausência e disse que foi bom não ter ido para o reality. “Na real, ainda bem que não fui. Eu falo muito, gente, certeza que ia dar ruim. Sou geminiana e tenho tanta coisa pra falar, provavelmente ia sair processada”, completou.

Em um outro momento de interação com seus seguidores, a modelo deixou claro que participaria do Big Brother Brasil. “Vocês sabem que eu super iria, inclusive, fica a dica aí, Boninho. Vou até te marcar aqui, pra você saber que eu iria e que causaria. Todo mundo sabe que eu causaria”, pontuou Brunet, marcando o perfil do diretor do BBB23 no Instagram.