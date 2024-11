YOHAN continua trilogia de EPs com “Teu Jogo”, single assinado por produtor de Anitta e Zaac

O cantor e compositor YOHAN lança, em 7 de novembro, a faixa “Teu Jogo”, primeira música de seu segundo EP, parte de uma trilogia iniciada 2023 com o EP “Flores”, que contou com a faixa homônima, “Round 6” e “Amor Quebrado”. A nova canção, coescrita com DEKO – compositor do Maneva -, aborda um relacionamento tóxico, tópico que o músico já cantou abertamente no primeiro EP. Na nova faixa, o artista explora a dificuldade de sair dessas situações prejudiciais à saúde mental, mesmo quando a pessoa tem consciência do problema. A produção ficou a cargo de Zain, que já trabalhou com Anitta e MC Zaac.

YOHAN mergulhou no pop rock dos anos 2000 para criar a sonoridade da música, combinada com uma letra que traz “dor e esperança”, funcionando como um grito pela libertação e busca de uma saída desse ciclo. Recentemente, o artista desabafou sobre a pressão da indústria e revelou sua luta para manter a saúde mental, já que relações tóxicas afetam diretamente esse aspecto:

“’Teu Jogo’ é o primeiro single deste segundo EP, que faz parte de uma trilogia. Sinto que é uma das faixas mais intensas e sinceras deste projeto. Reflito essa história problemática na letra, que é um verdadeiro grito de dor e esperança, mas também um grito por libertação, naquele momento em que buscamos a luz no fim do túnel!”, contou.

Com uma capa impactante, em que ele aparece como uma mistura de humano e cachorro, escorrendo sangue, o cantor revelou que ela faz alusão a letra da música, onde canta “me vê como um cachorro seguindo o seu comando só pra te provar/O faro tá aguçado, instinto reforçado, não quero mais mordaça em mim”. Ele reforça a ideia através de outros cliques, em que ele vai se transformando no mestiço: começa humano e termina como um cão acorrentado.

“O conceito dela é inspirado na própria letra da música de forma bastante literal. Esses trechos são bastante marcantes e fazem total sentido quando vemos essa poesia como uma analogia ao cão sendo o melhor amigo do dono. Costumamos dizer que os humanos não merecem os cachorros. Tem tudo a ver com relacionamentos abusivos e tóxicos. Nas fotos de divulgação, juntamente com a capa, vemos essa transformação divida em três fases: eu como um ser humano cego por uma máscara, simbolizando o início de uma relação e já vendo sinais; o meio-termo, onde eu estou começando a me transformar em um cachorro, quase que uma referência ao Minotauro e por fim, eu praticamente inteiro parecendo um cachorro.”

Clipe nu e cru

O videoclipe de “Teu Jogo” vem com uma proposta minimalista, focada na vulnerabilidade do cantor. Gravado no apartamento do músico, enquanto acontece uma obra que não vai para frente, para passar uma analogia de abandono que ele sentiu na relação, transmitindo um cenário que coloca o coração quebrado em um verdadeiro cenário da vida real.

Relembrando “Flores”

No primeiro EP, YOHAN contou uma intensa parte de sua vida em “Round 6”, a música que iniciou o primeiro projeto, após a participação no reality “Round 6: O Desafio” da Netflix. Ele revelou que era tudo uma grande manipulação, com cartas marcadas, e aproveitou para usar a experiência como uma grande metáfora para falar sobre o tópico da relação tóxica que viveu em paralelo com o reality show e como as duas experiências envolveram o tema da manipulação, mesmo que de formas diferentes.

Já sobre “Amor Quebrado”, YOHAN buscou trazer a toxicidade e os abusos que viveu desta mesma relação tóxica. O nome, não à toa, faz alusão ao sofrimento dele. Não à toa, o clipe conta tudo isto com menção ao Shibari, uma forma de arte japonesa que utiliza cordas e que representa, especificamente nesta, a vontade de sair de lá, mas, ao mesmo tempo, algo que te impede e te puxa para aquele lugar. A técnica utilizada foi feita com a ajuda de DaMotta, uma referência de São Paulo, que já trabalhou com Alice Caymmi. Além disso, diversos outros momentos retratam esta relação.

“Flores”, que dá nome ao primeiro projeto, embora foi o último lançamento do volume, representou o início de sua história com a pessoa com quem se relacionou, fechando, assim, um ciclo e contando toda a história, além de ter sido inspirada por “Flowers” de Miley Cyrus.

Com o segundo EP da trilogia previsto para ser lançado antes do Carnaval de 2025, YOHAN continuará trabalhando nesse projeto até o início do próximo ano. O multiartista já adiantou que, em 2025, lançará o terceiro EP da trilogia e um quarto álbum de estúdio, que deve compilar todas as histórias de amor vividas e cantadas por ele, além de outras novidades dentro do disco.